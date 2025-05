Il miglior baciatore sul set? Brignano pessimo uno bravo è stato Emilio Solfrizzi Massimo Ghini sul set ha voluto un bacio bacio | lo rivela Lunetta Savino

Lunetta Savino ha svelato i suoi pensieri sulle scene erotiche durante un'intervista a "Belve" su Rai2. L'attrice ha rivelato di non apprezzare i baci sul set, descrivendo il suo rapporto conflittuale con le scene intime. Tuttavia, ha anche nominato Emilio Solfrizzi come il miglior baciatore, lasciando un'amara notazione su Brignano. Scopri di più sulle sue dichiarazioni e le dinamiche del mondo del cinema.

Durante l’intervista a “ Belve “, andata in onda ieri martedì 27 maggio su Rai2, Lunetta Savino ha confessato di aver un cattivo rapporto con le scene erotiche. “Anche i baci non li sopporto sul set”. Poi l’attrice ha risposto in merito alla domanda su chi fosse il miglior baciatore sul set: “Brignano pessimo, un buon baciatore è stato Solfrizzi. E Massimo Ghini una volta sul set ha voluto un bacio bacio.”. Sulle trasgressioni non si è tirata indietro: “ Quando ero giovane c’era una promiscuità maggiore. Capitava anche una cosa a tre. Ecco, è capitata “. Lunetta Savino “solare nonostante il nome che devo allo Sputnik” ha ripercorso la sua carriera: “ Il cinema italiano non dà molto spazio alle donne, la televisione molto di più “... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it