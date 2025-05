Il meglio dell’intelligenza artigianale Sarà un giro del mondo in 50 Paesi

Un viaggio attraverso il meglio dell'intelligenza artigianale vi attende a Anteprima d’Estate, l'evento organizzato da Artigiano in Fiera. Da domani fino a lunedì 2 giugno, Rho Fieramilano ospiterà oltre 50 paesi, con sei Grandi Piazze dedicate a diverse culture artigiane. Scoprite l'eccellenza dei mestieri locali in un'atmosfera festiva, ogni giorno dalle 10 alle 22.30!

Tutto pronto per Anteprima d’Estate, il nuovo appuntamento promosso da Artigiano in Fiera da domani a lunedì 2 giugno, tutti i giorni dalle 10 alle 22.30 a Rho Fieramilano. Oltre 50 i Paesi del mondo rappresentati. Un nuovo format per celebrare la bella stagione: sei Grandi Piazze, ognuna legata da un fil rouge gastronomico e con la presenza di balli e spettacoli tipici dei vari territori. Il padiglione 13 ‘’Sapori senza confini’’ è un concentrato di eccellenze artigianali che attraversa l’Italia, l’Europa e il mondo. L’Austria e la Baviera dialogano con l’Irlanda, la Campania incontra la Sicilia e l’Asia svela i suoi segreti con specialità da Sri Lanka, Cina e Giappone... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il meglio dell’intelligenza artigianale. Sarà un giro del mondo in 50 Paesi

