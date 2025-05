Il Mattino | De Bruyne vicino al Napoli sprint anche per Frattesi e Jonathan David

Il Napoli è pronto a vivere un'estate di grandi movimenti sul mercato. Secondo Il Mattino, è imminente l'arrivo di Kevin De Bruyne, con i suoi legali già in Italia per finalizzare l'accordo. Ma non è tutto: il club partenopeo accelera anche per Frattesi e Jonathan David, promettendo un futuro entusiasmante per i tifosi azzurri.

Il Mattino: “De Bruyne vicino al Napoli, sprint anche per Frattesi e Jonathan David”"> Il primo colpo dell’estate del Napoli campione d’Italia è ormai pronto a decollare. Come riportato da Il Mattino, gli avvocati di Kevin De Bruyne sono sbarcati in Italia per chiudere gli ultimi dettagli contrattuali. Il talento belga, svincolatosi dal Manchester City, è destinato a vestire l’azzurro nella prossima stagione. Uno degli ultimi nodi – quello legato alla sistemazione logistica – è stato sciolto: la famiglia De Bruyne ha scelto una villa a Posillipo, dando così il via libera definitivo all’operazione... 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Il Mattino: “De Bruyne vicino al Napoli, sprint anche per Frattesi e Jonathan David”

