Il Mattino | Conte-DeLa tutto aperto

Il summit di ieri tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, riportato da Il Mattino, non ha prodotto riscontri definitivi, ma ha riacceso le speranze di una sua permanenza. Mentre si attende la fumata bianca, il futuro del tecnico rimane aperto, con interrogativi che continuano a circondare le decisioni del club.

Il Mattino: ‚ÄúConte-DeLa tutto aperto‚ÄĚ"> ROMA ‚Äď Non √® ancora arrivata la tanto attesa fumata bianca, ma neanche quella nera. Il summit di quattro ore andato in scena ieri a casa di Aurelio De Laurentiis, come racconta Il Mattino, ha rilanciato con forza la possibilit√† di una permanenza di Antonio Conte alla guida del Napoli. Una trattativa serrata, in un clima cordiale e disteso, che ha visto i due protagonisti tornare a parlarsi nella stessa lingua: ambizione, vittorie e la volont√† comune di costruire un Napoli competitivo, in Italia e in Europa. Durante il confronto a via XXIV Maggio, a due passi dal Quirinale, il presidente ha garantito massima disponibilit√†, un mercato da 200 milioni e totale apertura a seguire le indicazioni del tecnico...