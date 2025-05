Il Manchester United perde anche contro una rappresentativa del sud-est asiatico | è un’umiliazione

Il Manchester United subisce un'umiliante sconfitta in amichevole contro una rappresentativa del Sudest asiatico, gli ASEAN All-Stars, nonostante la presenza di tutti i titolari. Questo risultato deludente ha provocato l'ira dei tifosi, già in apprensione per una stagione che si prospetta complessa. Scopri di più su questa sorprendente caduta e le reazioni del pubblico.

Manchester United, Amorim lancia l’allarme: «Stiamo perdendo la sensazione di essere un grande club; è la cosa peggiore che può capitare» - Dopo la deludente sconfitta contro il West Ham, Ruben Amorim, allenatore del Manchester United, ha espresso preoccupazione per la direzione della squadra. 🔗continua a leggere

Manchester United e Tottenham non meritano di giocare in Champions, ma togliere loro la possibilità significherebbe uccidere l'Europa League; Tottenham-Man United 1-0, pagelle: Johnson uomo della storia, bene Udogie; Il Tottenham batte 1-0 il Manchester United e vince l'Europa League: giocherà in Champions l'anno prossimo; Tottenham-Manchester United, l'intervento difensivo di van de Ven vale come un gol. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Chelsea-Manchester United 1-0: decide Cucurella di testa, Blues a un passo dalla qualificazione in Champions League - PREMIER LEAGUE - Vittoria di platino del Chelsea nella corsa a un posto in Champions League. Decide un colpo di testa vincente di Cucurella. 🔗eurosport.it scrive

Guardiola, è crisi totale: il Manchester City perde anche contro lo United! - Lo United ha vinto un pazzo derby di Manchester: 2-1 all'Ethiad Stadium ... Per i Citizens, reduci dalla sconfitta in Champions League (2-0) contro la Juve, è di nuovo ko: l'ottavo nelle ultime ... 🔗Come scrive msn.com

Tottenham-Manchester United, van de Ven è strepitoso: salva un gol già fatto. VIDEO - Oltre al gol di Johnson a fine primo tempo, a dare al Tottenham la vittoria nella finale tutta inglese di Europa League contro lo United è stato un grande intervento difensivo di van de Ven: al 68’ il ... 🔗Secondo sport.sky.it

Perché il Manchester United perderà ???? #europaleague #onana #tottenham #casemiro