Il maltempo sparisce ma restano le piogge Sottocorona e la previsione sul caldo

Con il maltempo che sembra allontanarsi, ma con piogge residue, il meteo degli ultimi giorni di maggio si fa interessante. Il meteorologo Paolo Sottocorona fa il punto della situazione nel suo collegamento su La7, analizzando le condizioni attuali e le prospettive per il caldo in arrivo. Scopriamo insieme cosa aspettarci per chiudere il mese.

Maggio è agli sgoccioli, che tempo bisogna aspettarsi in questi ultimi giorni? A tracciare il quadro della situazione è il meteorologo Paolo Sottocorona nel suo collegamento quotidiano su La7: “La situazione di oggi vede la parte piĂą significativa che non riguarda l'Italia, vale a dire al nord c'è questa zona di nuvole molto consistente, quelle presenti sull'Italia al momento invece non sono molto consistenti, quindi la nuvolositĂ c'è, qualcosa accadrĂ nella giornata però di maltempo vero e proprio sostanzialmente non se ne parla”.   Ed ecco le previsioni del tempo giorno per giorno: “La previsione per la giornata di oggi, mercoledì 28 maggio, evidenzia che i punti principali sono il nord-est, dove ci saranno ancora delle piogge moderate, ieri il maltempo c'era ed è passato, le piogge di oggi sono moderate... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il maltempo sparisce ma restano le piogge. Sottocorona e la previsione sul caldo

Cosa riportano altre fonti

Maltempo: in Toscana prorogata allerta gialla per le piogge - Resta nel complesso instabile il tempo su larga parte della Toscana e la circolazione depressionaria, in attenuazione nelle prossime ore, tornerà ad approfondirsi nella tarda mattinata di domani ... 🔗Lo riporta ansa.it

Maltempo sull'Italia nelle prossime ore, le regioni interessate - Una nuova perturbazione colpirà l'Italia nei prossimi giorni, scopriamo quali regioni della nostra penisola saranno maggiormente interessate dai fenomeni atmosferici. 🔗Da notizie.it

Allerta maltempo: ciclone in arrivo, piogge intense e nubifragi. Ecco dove - Un ciclone franco-iberico sta per impattare sull’Italia, portando un’ondata di maltempo ... la situazione resta incerta. Per ora, l’Italia si prepara a una settimana di piogge persistenti ... 🔗Come scrive msn.com

Grandinata su Roma, i video del maltempo: persone bloccate in auto. Allerta meteo a Napoli