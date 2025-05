Il legale dei Poggi | Alberto colpevole | Sempio? Non si andrà a processo

Il caso dell'omicidio Poggi torna a far discutere, con l'avvocato Gian Luigi Tizzoni che esprime il disagio per la trascuratezza verso le vittime e le loro famiglie. Mentre Alberto Colpevole non sarà processato, la memoria di chi ha subito è spesso ignorata, lasciando i familiari con il peso del ricordo e della sofferenza. Una riflessione importante su giustizia e risarcimento.

GARLASCO (Pavia) "La vittima è abbandonata e dimenticata. Perché non parla, non c'è più. Viene trascurata. E ci si dimentica anche dei familiari che soffrono e hanno invece il peso di difenderne la memoria". L'avvocato Gian Luigi Tizzoni (foto) assiste la famiglia Poggi fin dai primi momenti, l'omicidio di Chiara il 13 agosto 2007. Con la riapertura delle indagini siamo tornati al punto zero? "No. Noi siamo fermamente convinti che quello che è emerso nei processi sia la verità storica e giuridica. E tutti dovrebbero guardarla con il giusto riguardo". Ma ogni giorno emergono novità: come le percepite? "Quello che percepiamo è filtrato dai mezzi di informazione...

