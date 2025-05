Il lavoro punta su bonus veti e studio per frenare l’Intelligenza artificiale

Negli ultimi sviluppi del settore, il nuovo contratto per i call center introduce misure significative per limitare l'impatto dell'intelligenza artificiale. Tra bonus, veti e opportunità di formazione, si prevede l'istituzione di un garante e l'aumento salariale per le certificazioni legate all'IA. Inoltre, viene vietata la riproduzione di voci e testi per l'addestramento degli algoritmi. Scopri di più su questa iniziativa pionieristica.

Conte punta sulla riduzione dell’orario di lavoro a parità di stipendio. L’idea del leader M5s di guardare alla Spagna: «Lì lo stanno facendo per davvero» - Giuseppe Conte si impegna a portare in Italia la riduzione dell'orario di lavoro a parità di stipendio, ispirandosi all'esempio della Spagna, dove questa misura è già in corso. 🔗continua a leggere

