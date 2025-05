Il labiale di Macron e Brigitte dopo lo schiaffo secondo un esperto lei | Stai lontano perdente lui | Proviamoci per favore - VIDEO

Un esperto di lettura del labiale analizza il controverso scambio tra Emmanuel e Brigitte Macron dopo un episodio di tensione in pubblico. Mentre il presidente minimizza l'accaduto parlando di "scherzo fra coniugi", il video svela un dialogo che suggerisce una lite, con Brigitte che invita Emmanuel a mantenere le giuste distanze. Scopriamo di più su questo inaspettato momento.

Dopo lo schiaffo in aereo, Macron aveva parlato di "uno scherzo fra coniugi, come spesso accade", tuttavia la lettura del labiale porta a pensare che si trattasse di una lite La premier dame Brigitte Macron ha tirato uno schiaffo al presidente francese Emmanuel Macron mentre scendevano da un... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Il labiale di Macron e Brigitte dopo lo schiaffo secondo un esperto, lei: "Stai lontano perdente", lui: "Proviamoci per favore" - VIDEO

