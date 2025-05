Il Kosovo è ancora senza un governo e non se lo può permettere

Il Kosovo si trova attualmente in una grave impasse politica, senza un governo funzionante, in un momento particolarmente critico per la regione balcanica. La recente visita di Kaja Kallas, Alto Rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, ha messo in luce l'urgenza delle riforme e il desiderio di adesione all'Unione Europea, sottolineando l'importanza di stabilità e cooperazione in quest'area strategica.

La scorsa settimana l'Alto Rappresentante dell'Unione europea per la politica estera, Kaja Kallas, ha visitato i Balcani occidentali in un momento cruciale per la regione. Al centro del viaggio – che ha toccato Serbia, Kosovo e Macedonia del Nord – c'erano le riforme e il percorso di adesione all'Unione di questi Paesi. Per Belgrado e Pristina il nodo resta la normalizzazione dei rapporti reciproci. Ma se in Serbia l'integrazione si è arenata anche tra le proteste di piazza e l'ambiguità del presidente Aleksandar Vu?i? rispetto ai legami con Mosca, in Kosovo a destare preoccupazione sono le difficoltà nel formare un nuovo governo e le conseguenze politiche che ne stanno derivando...

