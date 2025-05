Il grattacielo che sembra un rasoio | è considerato il più brutto del mondo

Il grattacielo noto come "il rasoio" si distingue non solo per la sua forma particolare, ma anche per il suo controverso titolo di edificio più brutto del mondo. Mentre le metropoli globali si trasformano in opere d'arte architettoniche, questo "colosso" offre uno spunto di riflessione sull'estetica urbana e sulla percezione della bellezza nell'architettura contemporanea. Scopriamo insieme la storia e le caratteristiche di questa controversa costruzione.