Il grande tennis internazionale torna a Cattolica con il Galimberti Tennis Academy Open da 30 mila dollari

Cattolica si prepara a riaccogliere il grande tennis internazionale con il 3° “Galimberti Tennis Academy Open”. Da domenica 15 a sabato 21 giugno, i campi in terra battuta del Queen’s Club ospiteranno questo torneo Itf Future maschile M25, che vanta un montepremi di 30.000 dollari. Un evento imperdibile per gli appassionati e per scoprire nuovi talenti del circuito.

Cattolica si appresta ad accogliere di nuovo il grande tennis internazionale. Da domenica 15 (con le qualificazioni) a sabato 21 giugno, sui campi in terra battuta del Queen's Club, si svolgerà il 3° "Galimberti Tennis Academy Open", torneo Itf Future maschile M25 con montepremi di 30.000 dollari.

