Il grande mosaico degli allenatori di Serie A Prima i mister poi si aprirà davvero il mercato

In questa stagione, il mercato di Serie A si avvia con un ritardo inusuale, influenzato da dinamiche interne e cambi di allenatori. Mentre il Pisa ha già pianificato e avviato trattative per rinforzarsi, le scelte dei mister saranno determinanti. Scopriamo insieme il grande mosaico degli allenatori e come le loro decisioni plasmeranno le strategie e le ambizioni delle squadre nella massima serie.

Mai come questa stagione il mercato avrà un inizio in ritardo. No, ciò non dipende dalla dirigenza del Pisa. Anzi, la società nerazzurra già da vari mesi ha stilato la lista e avviato i primi contatti riguardo i principali obiettivi in vista della stagione del ritorno in Serie A. Vi sono però altri fattori che rappresentano cause di forza maggiore per la partenza a pieno ritmo della seduta di trasferimenti. Tra queste la querelle Brescia, che vede al momento incerte della categoria che disputeranno la prossima stagione i lombardi, la Salernitana, il Frosinone e la Sampdoria. Una situazione che lascia in fase di stallo i discorsi relativi a Borrelli (nome che piace) e Beruatto (per il quale i blucerchiati hanno il diritto di riscatto)... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il grande mosaico degli allenatori di Serie A. Prima i mister poi si aprirà davvero il mercato

