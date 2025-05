Il governo Meloni apre alla castrazione chimica approvato l’ordine del giorno della Lega

Il governo Meloni ha espresso il suo supporto per l'introduzione della castrazione chimica in Italia, approvando l'ordine del giorno proposto dalla Lega. La richiesta di istituire una commissione per discutere i dettagli della misura ha suscitato forti critiche dalle opposizioni, con il Partito Democratico che ha definito l'initativa "medievale". Si apre così un acceso dibattito su una proposta controversa.

La Lega chiede di aprire una commissione o un tavolo tecnico che discuta come introdurre la castrazione chimica in Italia, e il governo Meloni è d'accordo. La Camera ha approvato l'ordine del giorno leghista, con il parere favorevole dell'esecutivo. Protestano le opposizioni, Pd: "È medievale"

