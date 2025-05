Il governo libera 15 miliardi dal Pnrr

Il governo italiano ha sbloccato 15 miliardi di euro dal PNRR, affrontando nel contempo l’allerta sui costi dell'energia. In risposta, l'esecutivo propone contratti a lungo termine per stabilizzare il mercato elettrico. Il settore elettrico si dichiara pronto a collaborare nella ricerca di soluzioni efficaci per garantire un futuro energetico sostenibile. Continua a leggere per approfondire i dettagli di queste iniziative.

Viale dell’Astronomia lancia l’allarme sui costi dell’energia. E l’esecutivo propone contratti a lungo termine. Elettricità futura: «Pronti a collaborare a questa soluzione»... 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il governo libera 15 miliardi dal Pnrr

