Il governatore De Luca nel casertano per inaugurare un impianto fotovoltaico galleggiante

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, sarà a Santa Maria la Fossa il 29 maggio per inaugurare un innovativo impianto fotovoltaico galleggiante. L'evento, che avrà inizio alle 10:30, sarà accompagnato da un convegno sul tema "Multifunzionalità e riuso delle acque", evidenziando l'importanza del Consorzio di Bonifica nella sostenibilità ambientale e nella gestione delle risorse idriche nella regione.

Il presidente della Regione Vincenzo De Luca sarà a Santa Maria la Fossa domani, 29 maggio, alle ore 10:30 per partecipare al convegno dal titolo "Multifunzionalità e riuso delle acque: il ruolo del Consorzio di Bonifica" presso l'impianto di sollevamento irriguo di Santa Maria la Fossa sulla. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Il governatore De Luca nel casertano per inaugurare un impianto fotovoltaico galleggiante

Ulteriori approfondimenti disponibili online

De Luca, entro giugno tutti i nuovi vertici della sanità campana - "Abbiamo fatto un enorme lavoro sulla sanità in Campania in questi anni, dal punto di vista finanziario, di ristrutturazione e con l'arrivo di nuove tecnologie. (ANSA) ... 🔗Scrive ansa.it

Regionali in Campania, Vincenzo De Luca pronto a sfidare il centrosinistra: «Bonavitacola o Fortini» - Ha deciso: non si farà cucinare a fuoco lento. E né si farà da parte. Anzi. Sono giorni febbrili per Vincenzo De Luca stanco di attendere un vertice con la Schlein che ... 🔗Come scrive ilmattino.it

De Luca, con bonifica nel Casertano ora il mare è balneabile - Oggi, grazie al nostro lavoro, nel Casertano l'80-90 ... presidente della Regione Campania De Luca a Parete. "Da quando ci siamo insediati - ha aggiunto il governatore - abbiamo quindi ripreso ... 🔗Lo riporta ansa.it

ASI, DE LUCA PUO' CANCELLARE POLEMICHE E TRADIMENTI