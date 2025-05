Il governatore Acquaroli dopo il ko a Osimo | Un avviso di sfratto? Ricci ha sbagliato indirizzo Le Regionali sono un' altra cosa

Il governatore Acquaroli commenta con ironia l'«avviso di sfratto» lanciato dal sindaco Ricci dopo la sconfitta a Osimo. Con un crescendo di battute, il presidente regionale sottolinea la differenza tra le sfide locali e quelle delle prossime elezioni regionali, accendendo il dibattito politico e alimentando la competizione tra i due.

ANCONA «Un avviso di sfratto? Mi sa che Ricci ha sbagliato indirizzo». Gancio e montante. È un crescendo il botta e risposta tra il governatore Acquaroli e il suo sfidante alle... 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Il governatore Acquaroli dopo il ko a Osimo: «Un avviso di sfratto? Ricci ha sbagliato indirizzo. Le Regionali sono un'altra cosa»

