Il giorno nero di Moretti | Ingegnere come va? Lo scherno a fine udienza

Nel tumultuoso scenario giudiziario italiano, Mauro Moretti, ingegnere di fama, si trova al centro di un clamoroso caso legale. Dopo la conferma della condanna a cinque anni, un’apparente innocua domanda – "Come va?" – si trasforma in un momento di scherno, sottolineando la drammaticità della sua situazione. Questo articolo analizza il contesto e le implicazioni di un giorno che si preannuncia "nero" per Moretti.

"Come va?". Una semplicissima domanda che chissĂ quante volte pronunciamo tutti i giorni. Ma che ieri sapeva assolutamente di scherno nei confronti di Mauro Moretti, raggiunto da quella domanda all’uscita del Tribunale di Firenze subito dopo che l’ingegnere si era visto confermare i cinque anni di condanna nell’Appello Ter del processo per la strage del 29 giugno 2009. Una domanda, quasi liberatoria, pronunciata con un sorriso a denti stretti stampato in faccia. La faccia di Dante De Angelis, il ferroviere licenziato dalle Ferrovie dello Stato all’epoca il cui l’ingegner Mauro Moretti ne era il dominus assoluto... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il giorno nero di Moretti: "Ingegnere, come va?". Lo scherno a fine udienza

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il giorno nero di Moretti: Ingegnere, come va?. Lo scherno a fine udienza. 🔗Cosa riportano altre fonti

Il giorno nero di Moretti: "Ingegnere, come va?". Lo scherno a fine udienza - Il primo faccia a faccia all’uscita del Tribunale con il ferroviere De Angelis "Mi fece la stessa domanda quando mi licenziò: ora anche lui sa cosa si prova". 🔗Come scrive lanazione.it

«Da ingegnere col posto fisso al lavoro nei pascoli: ero stufo della vita in ufficio, qui c'è libertà e meno pressione» - Un giorno è un giovane ingegnere con un lavoro fisso e sicuro, il giorno dopo diventa un factotum in un agriturismo in Valle d'Aosta. Federico Moretti ha seguito per un periodo il percorso ... 🔗Scrive corriereadriatico.it

Il parco eolico del Mugello si farà, Italia Nostra-Cai: “Giorno nero”. Legambiente e ingegneri difendono il progetto - “Oggi è un giorno nero per la natura toscana e italiana ... Ed è positivo anche il giudizio degli ingegneri fiorentini: “Gli impianti eolici possono essere compatibili con l’ambiente ... 🔗Si legge su dire.it

Il finto insegnante la fa pagare a un bullo