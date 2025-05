Il giornalista Iannacone al teatro della Concordia

Venerdì sera, il Teatro della Concordia di San Costanzo ospiterà la serata conclusiva della rassegna "Il senso dei sensi" con lo spettacolo "Il senso dell'umano" del giornalista Domenico Iannacone. Michele Brocchini, presidente dell'associazione "Il Paese dei Balo...", sottolinea l'unicità dell'evento, promettendo un incontro stimolante e coinvolgente per tutti i partecipanti.

Serata conclusiva della rassegna ‘ Il senso dei sensi ’, venerdì al Teatro della Concordia di San Costanzo. Alle 21 andrà in scena ‘ Il senso dell’umano ’, del giornalista Domenico Iannacone. "Un incontro fuori dal comune - evidenzia Michele Brocchini, presidente dell’associazione ‘Il Paese dei Balocchi’-. Perché tratta un valore sempre più raro qual è, appunto, il senso dell’umano. Iannacone rappresenta un modello di giornalismo attento alle tematiche sociali, pronto alla denuncia di problemi e ingiustizie, cui aggiunge l’impegno per soluzioni concrete"... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il giornalista Iannacone al teatro della Concordia

Su questo argomento da altre fonti

Il senso dei sensi, Pagliari e Iannacone al teatro della Concordia a San Costanzo. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Iannacone dalla tv al teatro, tour con 50 date - Dalla televisione al teatro. Domenico Iannacone porta sui palcoscenici ... Tra pochi giorni, il 13, il giornalista molisano torna all'Auditorium di Roma (dopo il successo della data di ottobre). 🔗ansa.it scrive

Iannacone a teatro con ''Che ci faccio qui'' - Il giornalista molisano ha portato in scena al Savoia di Campobasso le sue storie. Tornerà in tv con una nuova serie delle sue inchieste a maggio, ma ''voglio continuare questa esperienza ... 🔗Scrive rainews.it

L’Aquila. Sold out per il ‘teatro civile’ di Iannacone - L’AQUILA – Ospite della Comunità XXIV Luglio, il giornalista Domenico ... “La televisione ha un limite – dice Iannacone – ed è quello di non riuscire a trasmettere al pubblico tutte le sensazioni. Il ... 🔗Da laquilablog.it