Il gioiello campano protagonista all’Ambasciata italiana dell’Aja per la Festa del 2 giugno

Il 2 giugno, l'Aja accoglierà il gioiello campano in una serata di prestigio organizzata dall'Ambasciatore italiano Augusto Massari per celebrare la Festa della Repubblica. Il Tarì, insieme al Distretto orafo campano, metterà in mostra l'eccellenza della manifattura orafa italiana, esaltando l’artigianato di alta qualità e la tradizione che contraddistingue questo angolo d'Italia.