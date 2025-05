Il Giappone è pronto ad accogliere gli studenti internazionali che l’amministrazione Trump non vuole

Il Giappone si prepara ad aprire le porte agli studenti internazionali che si trovano in difficoltà a causa delle restrizioni imposte dall'amministrazione Trump. La ministra dell'Istruzione, Toshiko Abe, ha annunciato iniziative per incoraggiare le università giapponesi ad accogliere questi studenti, offrendo un'alternativa promettente per coloro in cerca di opportunità formative all'estero.

Il governo giapponese si è attivato per offrire un’alternativa concreta agli studenti internazionali colpiti dalle recenti misure restrittive adottate dagli Stati Uniti. La ministra dell’Istruzione, Toshiko Abe, ha annunciato che le università giapponesi sono state invitate a valutare la possibilità di accogliere studenti attualmente iscritti negli atenei americani: «Vorremmo collaborare con le istituzioni competenti e fare tutto il possibile per garantire l’istruzione ai giovani ambiziosi e di talento », ha dichiarato durante una conferenza stampa. La proposta giunge dopo che l’Università di Tokyo ha manifestato l’intenzione di aprire le proprie porte agli studenti di Harvard... 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Il Giappone è pronto ad accogliere gli studenti internazionali che l’amministrazione Trump non vuole

