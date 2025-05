Il Giappone dice basta ai nomi troppo creativi | i bambini non potranno più essere chiamati Pikachu o Torino

In Giappone, una nuova normativa si propone di limitare i nomi stravaganti per i neonati, vietando scelte eccessivamente creative come Pikachu o Torino. D’ora in poi, l’anagrafe avrà il potere di rifiutare i nomi considerati difficili da pronunciare o poco convenzionali, segnando un cambio di rotta nella tradizione di libertà di denominazione dei bambini.

D’ora in poi, se il nome scelto dai genitori per i loro figli sarà considerato troppo stravagante o difficile da leggere, potrà essere rifiutato dall’anagrafe. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il Giappone dice basta ai nomi troppo «creativi»: i bambini non potranno più essere chiamati Pikachu o Torino

