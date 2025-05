Il giallo si sarebbe risolto lo stesso giorno La rivelazione dell' avvocato di Stasi sul Garlasco

Il giallo di Garlasco, uno dei casi di cronaca nera più inquietanti d'Italia, potrebbe aver trovato una soluzione più rapida grazie alle rivelazioni dell'avvocato di Stasi. Le impronte, andate perse sul pigiama della vittima, avrebbero potuto rivelare fin da subito l'identità del colpevole, cambiando il corso delle indagini e la sorte degli attori coinvolti in questa drammatica vicenda.

