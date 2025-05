Il gesto di Brigitte Macron e la trappola delle parti invertite

Nel corso della recente visita diplomatica in Vietnam, Emmanuel Macron è stato sopraffatto da un gesto di stizza di sua moglie, Brigitte Macron, che ha suscitato più attenzione rispetto alle tematiche politiche affrontate. Questo episodio mette in luce le dinamiche della comunicazione pubblica e i rischi insiti nell'interpretazione dei ruoli all'interno della coppia presidenziale, gettando nuova luce su una situazione diplomaticamente delicata.

Roma, 28 mag – Macron arriva in Vietnam per una missione diplomatica. Ma a bucare lo schermo non è un discorso politico, né una stretta di mano col segretario del Partito Comunista vietnamita (senza scordarci quella all’Eliseo con il terrorista Al-Jolani ). A far parlare è un gesto di stizza della moglie Brigitte, appena scesa dall’aereo presidenziale. Macron e il gesto di stizza della moglie. Nel video diventato virale, si vede la première dame allontanare con la mano il volto del marito con un movimento secco, quasi a scacciarlo. Qualcuno ha gridato allo schiaffo, ma a ben guardare si tratta di un tocco, un gesto nervoso, forse irritato, certo poco elegante, ma ben lontano dalla violenza. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Il gesto di Brigitte Macron e la trappola delle “parti invertite”

