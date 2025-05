Il gattile dei sogni prende forma

Un centinaio di studenti del Comprensivo Empoli Est ha presentato il progetto del "gattile dei sogni" il 26 maggio, nella sala consiliare del Comune di Empoli. Attraverso valori come amore, rispetto e passione, i ragazzi hanno condiviso il loro percorso di ideazione, portando alla luce un'iniziativa che mira a trasformare il modo in cui gli animali vengono accolti e curati nella comunità .

EMPOLI Amore, rispetto, passione, volontà , cura e incontro. È con queste parole che un centinaio di studenti del Comprensivo Empoli Est ha raccontato, lunedì 26 maggio nella sala consiliare del Comune di Empoli, il percorso che li ha portati a progettare il gattile dei loro sogni. Un'idea trasformata in impegno concreto, frutto di mesi di lavoro condiviso tra bambini e ragazzi, insegnanti, associazioni e istituzioni. Accompagnati da docenti e colmi di entusiasmo, gli studenti sono stati accolti dal vicesindaco Nedo Mennuti e dalle assessore alla Scuola Maria Grazia Pasqualetti, che hanno portato i saluti del sindaco...

