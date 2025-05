Il furto del Radium e il sacrificio di Gianni

Nel podcast "il Resto di Bologna", esploriamo la straordinaria vita di Giovanni Battista Palmieri, noto come 'Gianni', protagonista di un audace furto di radium durante la Resistenza. Nato a Bologna nel 1921, il suo sacrificio e la determinazione nel lottare per la libertà rappresentano un capitolo fondamentale della storia italiana. Scopri di più su questo eroico gesto nella nostra puntata odierna.

Bologna, 28 maggio 2025 – Giovanni Battista Palmieri, nome di battaglia ’Gianni’, nato il 16 dicembre 1921 a Bologna è stato protagonista di una delle azioni più eroiche della Resistenza. Di lui parliamo nella puntata di oggi de ’il Resto di Bologna’, il podcast che potete ascoltare sul nostro sito o sulle principali piattaforme audio. Dichiarato disertore,si nascose a lungo nei sotterranei dell’Istituto del radio all’ospedale Sant’Orsola, del quale suo padre era direttore. Lì fu testimone del furto del radio, che fu consegnato a Mario Bastia il 27 luglio 1944 per non farlo finire in mano tedeesca... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il furto del Radium e il sacrificio di Gianni

