Il femminicidio di Martina Carbonaro | perché l’Italia non può più perdere tempo sull’educazione sessuale e affettiva a scuola

Il femminicidio di Martina Carbonaro, tragica testimonianza di una violenza sempre crescente, solleva un interrogativo cruciale: perché l'Italia continua a esitare sull'educazione sessuale e affettiva nelle scuole? Questo ennesimo caso non può passare inosservato; è un appello urgente a riconoscere l'importanza di formare le nuove generazioni per prevenire episodi simili e promuovere relazioni sane e rispettose.

Quello di Martina Carbonaro è l'ennesimo femminicidio in Italia. E anche questa volta la vittima è giovanissima. Non è più accettabile che l'Italia rimanga uno dei pochissimi Paesi a non fare educazione sessuale ed affettiva a scuola.

Durante l'evento di Terre des Hommes "Stand Up for Girls" a Roma, la coreografa Maria Grazia Angeletti ha ricordato le sue ex allieve vittime di femminicidio: "Alessia, Martina, Renée e Desirée erano mie allieve, le ho viste crescere, sognare, danzare. E adesso sono qui a parlare di loro al passato" - Durante l’evento “Stand Up for Girls” a Roma, la coreografa Maria Grazia Angeletti ha ricordato le sue ex allieve vittime di femminicidio, tra cui Alessia, Martina, Renée e Desirée. 🔗continua a leggere

