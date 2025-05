Il femminicidio di Martina ad Afragola | prima lo yogurt con l' amica poi l' incontro con l' ex fidanzato Il video che lo incastra

Il tragico caso di femminicidio di Martina Carbonaro ad Afragola ha sconvolto la comunità: dopo aver passato del tempo con un’amica e aver incontrato l’ex fidanzato, il suo corpo è stato trovato nascosto tra detriti. Un video clinico ha contribuito a fare luce sulla drammatica vicenda di una ragazza di soli 14 anni.

E’ stato ritrovato durante una seconda ispezione, sotto un vecchio armadio e un mucchio di detriti e rifiuti, il corpo senza vita di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa in un edificio diroccato nei pressi dell’ex stadio Moccia di Afragola. Secondo quanto emerso dagli accertamenti medico-legali effettuati sul cadavere, la 14enne sarebbe stata colpita alla testa almeno quattro volte, con una pietra. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il femminicidio di Martina ad Afragola: prima lo yogurt con l'amica, poi l'incontro con l'ex fidanzato. Il video che lo incastra

Afragola, tragica conferma: è della 14enne Martina Carbonaro il corpo ritrovato senza vita - Ad Afragola, si è giunta una tragica conferma: il corpo rinvenuto senza vita è quello di Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa lunedì. 🔗continua a leggere

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Martina Carbonaro uccisa ad Afragola, il post della sua professoressa: “Non lo accetto”; «L'ho uccisa perché mi aveva lasciato». La confessione dell'ex di Martina; Femminicidio Martina Carbonaro ad Afragola, la madre: “Chi ti ha fatto del male pagherà”; Femminicidio di Martina Carbonaro ad Afragola, Alessio Tucci confessa: uccisa a colpi di pietra. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Femminicidio ad Afragola: la tragica fine di Martina Carbonaro - La comunità di Afragola è sotto shock dopo l'omicidio di Martina Carbonaro, 14 anni, vittima di un femminicidio. 🔗Si legge su notizie.it

Cosa c’è nel video che incastra Alessio Tucci: le ultime immagini di Martina Carbonaro prima del femminicidio - Le immagini delle telecamere, pubblicate dal Tg1, riprendono gli ultimi momenti della vittima Martina Carbonaro e il suo ex, Alessio Tucci, prima del femminicidio ... 🔗Segnala fanpage.it

Martina Carbonaro uccisa dall'ex fidanzato, fiaccolata a Afragola: «L'amore vero non uccide» - Una fiaccolata in memoria di Martina Carbonaro, la giovane ragazza vittima di femminicidio, si è tenuta questa sera ad Afragola, organizzata dal Comune. La ... 🔗Come scrive msn.com

Femminicidio Martina Carbonaro, uccisa dall'ex a 14 anni: Era mia nipote, non si può morire così