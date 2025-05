Il femminicidio di Afragola parla la mamma di Martina Carbonaro | Voglio giustizia voglio l' ergastolo

Il tragico femminicidio di Martina Carbonaro, avvenuto ad Afragola, ha lasciato un segno profondo nella comunità e nella vita di sua madre, Enza Cossentino. Determinata a ottenere giustizia, Enza chiede un ergastolo per l'ex fidanzato della figlia, esplorando la sofferenza che accompagna la perdita di un amore che si è trasformato in violenza. La sua testimonianza è un potente richiamo alla società per riflettere sulla sicurezza delle donne.

«Voglio solo giustizia. Voglio l'ergastolo per questo ragazzo». Enza Cossentino, la mamma di Martina, uccisa a 14 anni dal suo ex fidanzato, non si dà pace. "L'amore può finire. Ma si può morire così?», si chiede. Ma di una cosa è certa: «Figlia mia, chi ti ha fatto del male la pagherà, vola in alto», scrive su Fb. Omicida reo confesso di Martina è Alessio Tucci, 19 anni da compiere a. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il femminicidio di Afragola, parla la mamma di Martina Carbonaro: "Voglio giustizia, voglio l'ergastolo"

