Il dramma della distribuzione degli aiuti a Gaza almeno 47 feriti

Nelle ultime ore, la situazione a Gaza si è fatta drammatica, con almeno 47 feriti in seguito a un assalto disperato agli aiuti statunitensi. Il caos ha messo in evidenza le controversie riguardo al nuovo sistema di distribuzione del cibo ideato da Israele e dall'amministrazione Trump, mirato a bypassare le strutture delle Nazioni Unite nel tentativo di gestire una crisi umanitaria in continua escalation.

Roma, 28 mag. (askanews) - I palestinesi disperati hanno preso d'assalto martedì gli aiuti statunitensi a Gaza, scene di caos che hanno rinfocolato le polemiche sul nuovo sistema di distribuzione del cibo pensato da Israele e dall'amministrazione Trump per evitare le strutture delle Nazioni Unite nella Striscia che muore di fame. "Dalle informazioni che abbiamo, sono state ferite 47 persone e la maggior parte da colpi d'arma da fuoco" dice da Ginevra Ajith Sunghay, capo dell'Ufficio Onu per i diritti umani nei Territori palestinesi. I colpi d'arma da fuoco sono quelli sparati dall'esercito israeliano che sorvegliava le operazioni per disperdere la pressione della folla affamata... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il dramma della distribuzione degli aiuti a Gaza, almeno 47 feriti

