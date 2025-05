Il dolore della mamma di Martina Carbonaro la 14enne uccisa dal suo ex fidanzato | Chi ti ha fatto male pagherà

La tragedia di Martina Carbonaro, 14enne di Afragola vittima di un terribile femminicidio, segna una pagina dolorosa nella lotta contro la violenza di genere. Le toccanti parole della madre, pubblicate su Facebook, esprimono un amore eterno e la promessa di giustizia: "Chi ti ha fatto male pagherà". Questa storia evidenzia la necessità di sensibilizzazione e di un impegno collettivo per prevenire simili atrocità.

“Figlia mia chi ti ha fatto del male la pagherà, vola in alto. Ora starai con i miei genitori. Tu sei stata importante e lo sarai per sempre”: sono le parole, affidate a Facebook, della mamma di Martina Carbonaro, la 14enne di Afragola uccisa dal suo ex fidanzato che ha confessato il delitto. Due giorni prima, sempre sui social, la donna aveva pubblicato sempre sui social un appello per Martina: “Mia figlia è scomparsa da Afragola dalle h 19 se qualcuno la vedesse mi contattasse. Condividete”. Poi la terribile scoperta con il ritrovamento del cadavere della ragazza nell’alloggio abbandonato del custode del campo sportivo di Afragola... 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Il dolore della mamma di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dal suo ex fidanzato: “Chi ti ha fatto male pagherà”

