Il documentario Witches

Stasera, alle 21, il cinema Rosebud di Reggio ospita la terza tappa del Brescello Film Festival 2025 con la proiezione di "Witches" di Elizabeth Sankey, vincitore del miglior documentario ai British Independent Film Awards 2024. Attraverso un innovativo video-saggio, il film esplora tematiche legate all'immagine delle streghe nella cultura contemporanea, offrendo uno sguardo provocatorio e riflessivo su un argomento affascinante.

Nella terza tappa di avvicinamento al Brescello Film Festival 2025, stasera alle 21, al cinema Rosebud di Reggio, il comitato organizzatore presenta ‘ Witches ’, di Elizabeth Sankey, miglior documentario ai British Independant Film Awards 2024. L’opera si sviluppa nella forma del video-saggio, prodotto da Mubi, che mette in relazione la depressione post-partum e la caccia alle streghe nella cultura occidentale. Sankey unisce la sua esperienza con un’analisi di come le donne con problemi di salute mentale siano state stigmatizzate e fraintese nella storia e nella cultura popolare. In particolare, sotto la lente viene messa la salute mentale perinatale e le sue connessioni con la rappresentazione storica e cinematografica delle streghe... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il documentario "Witches"

Approfondimenti da altre fonti

Witches; Magic Mike: una villa utilizzata nel film è in vendita a $ 12 mln; Die, my love è un caotico ma evocativo viaggio nella depressione post-parto; Maebashi Witches: il cast dell'anime canta Shabon Tension dal vivo. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Witches, il trailer del documentario sulle streghe in arrivo su MUBI - Frank Baum e in arrivo al cinema dal 21 novembre, MUBI presenta Witches, documentario di Elizabeth Sankey (Boobs, Romantic Comedy), che si interroga sulle connessioni intercorse nella storia della ... 🔗Come scrive ciakmagazine.it

Wicked: 10 streghe al cinema e trailer del documentario “Witches” disponibile in esclusiva su MUBI - Disponibile in esclusiva sul servizio di streaming MUBI Witches, film documentario di Elizabeth Sankey (Boobs, Romantic Comedy) presentato in anteprima mondiale al Tribeca Film Festival 2024, in ... 🔗Segnala cineblog.it

Vita da strega. La regista di Witches:: "Condannate nei secoli solo perché donne" - Racconta così Elizabeth Sankey, regista del documentario Witches, in esclusiva su Mubi. Sono Le streghe di Eastwick – Sarandon, Cher e Pfeiffer – che invocano il Diavolo solo per aver osato ... 🔗Come scrive msn.com

The True Story of Witches: Magic, Myth and Modern Practice | Documentary