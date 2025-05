Il discorso di Mattarella ai giovani magistrati | Irreprensibili e imparziali pure sui social È la risposta agli attacchi strumentali

“Giudici e pubblici ministeri hanno il dovere di essere e di apparire irreprensibili e imparziali”, di esercitare il loro ruolo con estremo “rigore”, con prudenza nell’uso dei social e di non confondere mai la “fiducia” con “il consenso popolare”. Queste sono le condizioni ineludibili per poter fronteggiare “ attacchi strumentali intentati ” alle toghe, “per cercare di indebolire il ruolo e la funzione della giurisdizione e di rendere inopportunamente alta la tensione fra le istituzioni”. Sergio Mattarella interviene dal Quirinale in un momento nel quale la tensione tra giudici e politica è altissima, anche a causa della discussione della riforma sulla separazione delle carriere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il discorso di Mattarella ai giovani magistrati: “Irreprensibili e imparziali pure sui social. È la risposta agli attacchi strumentali”

MATTARELLA AI GIOVANI MAGISTRATI: LOTTA ALLA CORRUZIONE, SERVE IMPEGNO PARTICOLARE