Il diktat di Putin a Trump | Vuole la fine della guerra? Firmi lo stop all’espansione della Nato Zelensky | 50mila soldati russi a Sumy

In un contesto di tensioni geopolitiche, Vladimir Putin lancia un ultimatum a Donald Trump, chiedendo la fine della guerra e uno stop all'espansione della NATO. Mentre il conflitto s'intensifica con la presenza di 50mila soldati russi a Sumy, il Cremlino ribadisce che gli "interessi nazionali vengono prima di tutto", rispondendo alle critiche del leader americano, che accusa Putin di alimentare le fiamme del conflitto.

«Gli interessi nazionali vengono prima di tutto». È la secca risposta del Cremlino all’indomani del post con cui Donald Trump è tornata all’attacco di Vladimir Putin, accusandolo di «giocare col fuoco». La Russia, come accade ormai da settimane, fa filtrare segnali di apertura insieme con paletti e avvertimenti. «Non è disposta a negoziare a qualsiasi prezzo», ha ribadito anche oggi Dmitry Peskov. La posizione di Mosca resta infatti intransigente su alcuni punti chiave. Tra questi, il ritorno dell’Ucraina a uno status neutrale, come previsto originariamente nella sua dichiarazione d’indipendenza... 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Il diktat di Putin a Trump: «Vuole la fine della guerra? Firmi lo stop all’espansione della Nato». Zelensky: «50mila soldati russi a Sumy»

Su questo argomento da altre fonti

Trump si piega a Putin e abbandona Kiev: la resa americana al telefono; Il giudice boccia Trump. 🔗Ne parlano su altre fonti

Più critico su Putin e silenzioso su Netanyahu: che cosa è cambiato nell’atteggiamento di Trump - Dagli avvertimenti al presidente russo alla “telefonata tesa” con il premier israeliano: è davvero possibile che il presidente Usa volti le spalle ai due ... 🔗repubblica.it scrive

Trump, avvertimento a Putin: “Sta giocando con il fuoco”. E Mosca minaccia Berlino - Medvedev alza i toni: “Una cosa veramente brutta è la terza guerra mondiale”. Esercitazioni russe nel Baltico NEW YORK – « Putin sta giocando col fuoco!». Il presidente Trump alza i toni con l’ex amic ... 🔗Da repubblica.it

Donald Trump valuta altre sanzioni per forzare Putin al tavolo. L'idea Usa di lasciare i negoziati - Le possibili misure non sarebbero bancarie. Il leader sui dazi: positivo che l’Ue voglia trattare DALLA NOSTRA CORRISPONDENTE NEW YORK - Trump sta meditando di imporre nuove sanzioni contro Mosca ques ... 🔗Come scrive msn.com

TRUMP: Ho parlato con PUTIN: lui vuole la pace. Ci incontreremo e metteremo fine a questa guerra