Il cucchiaio d’argento Pizza fatta in casa la presentazione del libro a Padova

Il 4 giugno, alle 18, si svolgerà a Padova la presentazione del libro "Pizza fatta in casa" de Il Cucchiaio d’Argento, presso Libraccio in Via Altinate 63. L'evento vedrà la partecipazione di Tatjana Pauli, direttrice editoriale, e Simone Lombardi, maestro pizzaiolo e curatore dell'opera. Un'occasione imperdibile per scoprire segreti e ricette per preparare a casa una pizza deliziosa!

