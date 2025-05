Il Cremlino | Vertice con Zelensky possibile solo dopo un accordo tra le delegazioni

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato che un incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky è fattibile, ma può avvenire solo dopo specifici accordi tra le delegazioni. Questa affermazione segue le recenti dichiarazioni del presidente ucraino, evidenziando la necessità di un passo diplomático prima di un eventuale vertice tra i due leader.

Eventuali colloqui tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky restano possibili, ma un incontro tra i presidenti di Russia e Ucraina deve essere il risultato di accordi specifici tra le delegazioni: lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, rispondendo indirettamente al presidente ucraino, che aveva proposto un incontro trilaterale con la presenza di Donald Trump. «Non ci sono cambiamenti nella posizione sulla possibilità fondamentale di un simile incontro», ha specificato il portavoce presidenziale russo. La proposta di Zelensky: un trilaterale con Putin e Trump. Pur esortando Washington a imporre nuove sanzioni contro i settori bancario ed energetico russi, Zelensky (prima di vedere Friedrich Merz a Berlino) si era detto pronto a un incontro a tre con i suoi omologhi Trump e Putin, allo scopo di far avanzare i colloqui di pace sulla guerra in Ucraina... 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Il Cremlino: «Vertice con Zelensky possibile solo dopo un accordo tra le delegazioni»

