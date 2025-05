il creatore di succession ci svela la tragedia dei ricchi artificiali

In un’analisi provocatoria, il creatore di "Succession" esplora la drammatica realtà dei ricchi artificiali e le dinamiche sociali che li circondano. Attraverso le parole di Peter Thiel, emerge una critica alla Silicon Valley e al suo isolamento, svelando le contraddizioni di un mondo dove il potere e la ricchezza non sempre corrispondono a una vita soddisfacente. Una riflessione affascinante sulle elite contemporanee.

«Uno dei miei amici ha questa teoria: che il resto del Paese tolleri la Silicon Valley perché quelli che stanno lì non scopano, non si divertono». Lo dice Peter Thiel a Maureen Dowd nel 2017, quando Thiel era l'unico dei tecnofantastiliardari a stare con Trump (comodo starci adesso, che ci stanno tutti), è una delle conversazioni raccolte nel libro di interviste della Dowd, "Notorious", ma non so se sia la risposta alla domanda che mi faccio tantissimo in questo periodo: a cosa serve l'intelligenza artificiale? Certo, serve a privarci del divertimento: l'algoritmo mi propone una app di IA per arredare casa, una per comporre canzonette, una per ritrovare la propria religiosità...