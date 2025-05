il coraggio di andare oltre raccontato da tommaso foglia

Nel mondo scintillante della televisione, Tommaso Foglia ci invita a scoprire il vero significato dietro il "beato te". Attraverso il racconto delle sue esperienze, svela il percorso di sacrifici e rischi che si cela dietro il successo. Un viaggio che invita a riflettere su come, per raggiungere le luci dei riflettori, sia necessario abbandonare ciò che è sicuro e abbracciare l'incertezza.

«Vorrei raccontare quello che c’è dietro il “beato te”, che le persone hanno iniziato a dirmi quando parlo di riprese in tv, eventi e tutto quello che riguarda le luci dei riflettori. Nascosto c’è però un percorso di sacrifici, un mettersi in gioco e rischiare lasciandosi quello che è certo alle spalle»: così Tommaso Foglia, pastry chef tra i piĂą amati dal pubblico televisivo, e uno dei volti di Bake Off Italia, ha aperto la sua masterclass “In-Sicurezza”, tenutasi durante il Gastronomika Festival e moderata da Giulia Salis, collaboratrice di Gastronomika. Trovare la propria strada Tommaso Foglia nasce in una famiglia di panificatori, con un’attivitĂ ben avviata e una strada apparentemente giĂ tracciata... 🔗 Leggi su Linkiesta.it