Il Consiglio di Stato con decreto presidenziale condivide la decisione del Tar | sospeso il bus sulla strada parco

Il Consiglio di Stato ha confermato la sospensione del bus sulla Strada Parco, in linea con la decisione del Tar. La controversia è emersa dopo il ricorso della Tua, azienda di trasporto abruzzese, contro il comitato "Strada parco bene comune", coinvolgendo la Regione Abruzzo e i Comuni di Pescara e Montesilvano. La questione solleva interrogativi sul futuro del trasporto pubblico nella zona.

Il Consiglio di Stato condivide quanto stabilito dal Tribunale amministrativo regionale sui bus elettrici. A presentare il ricorso contro il comitato Strada parco bene comune è stata la Tua, azienda di trasporto abruzzese, nei confronti della Regione Abruzzo e dei Comuni di Pescara e Montesilvano. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Il Consiglio di Stato, con decreto presidenziale, condivide la decisione del Tar: sospeso il bus sulla strada parco

