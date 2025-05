Il Consiglio d’Europa striglia l’Italia sul razzismo della polizia La Russa | Solidarietà alle forze dell’ordine

Il Consiglio d'Europa ha espresso forti preoccupazioni riguardo al razzismo all'interno delle forze dell'ordine italiane, sollecitando il governo a condurre uno studio indipendente sulla profilazione razziale. Questa posizione ha già suscitato vivaci dibattiti nella maggioranza, mentre il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha difeso le forze dell'ordine, evidenziando la solidarietà verso di esse. Il rapporto annuale dell'Ecri mette in evidenza questioni critiche e urgenti da affrontare.

Fa già discutere la maggioranza il nuovo rapporto annuale dell’Ecri, la Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza del Consiglio d’Europa. «La nostra raccomandazione verso il governo italiano è che conduca al più presto uno studio indipendente sul fenomeno della profilazione razziale nelle sue forze di polizia, per poter valutare la situazione», ha dichiarato Bertil Cottier, presidente dell’Ecri, nel corso della conferenza stampa di presentazione del rapporto che fotografa la situazione nel 2024 tra i Paesi membri. «È un fenomeno crescente in molti Paesi europei, agenti di polizia fermano le persone basandosi sul colore della pelle, o sulla loro presunta identità o religione, tutto ciò viola i valori europei», ha aggiunto Tena Simonovic Einwalter, vicepresidente dell’Ecri... 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Il Consiglio d’Europa striglia l’Italia sul razzismo della polizia. La Russa: «Solidarietà alle forze dell’ordine»

