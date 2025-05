Il Consiglio d' Europa all' Italia | Studi il razzismo tra le forze di polizia Meloni replica | Accuse vergognose

Il Consiglio d'Europa ha invitato l'Italia a esaminare il razzismo all'interno delle forze di polizia, scatenando reazioni sollevate dai politici italiani. La premier Meloni ha definito le accuse "vergognose", mentre il ministro Tajani le ha respinte come "astruse e false". Anche il sindacato di polizia ha denunciato l'argomentazione come un attacco ingiustificato, evidenziando un acceso dibattito sul tema.

Tajani: «Osservazioni astruse e false da respingere al mittente». Il sindacato di polizia: «Attacco ingiustificato». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Il Consiglio d'Europa all'Italia: «Studi il razzismo tra le forze di polizia». Meloni replica: «Accuse vergognose»

Consiglio d’Europa: “L’Italia indaghi il razzismo tra le forze di polizia” - Il Consiglio d'Europa chiede all'Italia di avviare indagini sul razzismo all'interno delle forze di polizia, evidenziando la crescente urgenza di affrontare questo fenomeno. 🔗continua a leggere

