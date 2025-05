Il concerto green di Elisa a San Siro | Gli esempi si possono dare solo con le azioni

Elisa si prepara a un momento storico: il 18 giugno, salirà per la prima volta sul prestigioso palco di San Siro, collezionando così un sold out che segna un traguardo significativo nella sua carriera di 28 anni. Il concerto green non sarà solo un'esibizione, ma un viaggio musicale che attraversa i suoi esordi in inglese e le sue celebri trasformazioni nella musica italiana.

