Il compleanno di Marco Carta | un nuovo inizio con Luca

Marco Carta celebra un compleanno speciale: 40 anni di vita e di amore con Luca. Tra note musicali e profonde riflessioni, l'artista condivide momenti di gioia e nuove speranze per il futuro. Scopri di più su questo giorno significativo nel suo viaggio personale su Donne Magazine.

Un compleanno speciale per Marco Carta, tra musica, amore e riflessioni sulla vita. Marco Carta celebra 40 anni di vita e amore con Luca su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Il compleanno di Marco Carta: un nuovo inizio con Luca

Tulipani di Seta Nera, intervista esclusiva a Marco Carta: “Ad Amici ero insicuro, ora mi sento un uomo risolto. Festival di Sanremo? Spero di tornare con la canzone giusta” - Nel cuore della XVIII Edizione del Festival di Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera, Marco Carta si racconta in un'intervista esclusiva. 🔗continua a leggere

Le notizie più recenti da fonti esterne

Marco Carta compie 40 anni: ha lavorato come parrucchiere, la vittoria ad Amici (e il trionfo a Sanremo), il coming out in tv, 7 segreti; Marco Carta compie 40 anni: l'accusa di furto, Amici e Sanremo. Cosa fa oggi il cantante; Marco Carta compie 40 anni: dalla vittoria ad Amici al trionfo a Sanremo, il percorso di un artista; Buon compleanno Marco Carta, 40 canzoni per rendergli omaggio. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

''Mi ha fatto specchiare in quello sguardo'': Marco Carta festeggia 40 anni col nuovo fidanzato Luca, chef milanese, le foto - ''Mi ha fatto specchiare in quello sguardo'': Marco Carta festeggia 40 anni col nuovo fidanzato Luca, chef milanese, le foto ... 🔗Segnala gossip.it

Marco Carta, la festa per i 40 anni e l’amore per il compagno che gli ha ridato la felicità - Ha ritrovato la felicità con il nuovo compagno e ha potuto festeggiare nel modo migliore l'arrivo dei 40 anni. Marco Carta si racconta. 🔗Secondo donnaglamour.it

Marco Carta festeggia i 40 anni con il fidanzato Luca: una storia d’amore e rinascita a Milano - Marco Carta festeggia il quarantesimo compleanno all'Antica Osteria La Rampina di San Giuliano Milanese, circondato da amici e familiari, riflettendo sulla sua crescita personale e professionale accan ... 🔗ecodelcinema.com scrive

Buon compleanno Marco Carta