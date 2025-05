Il commercio e i cantieri | Servono ristori certi Attività esentate dalla Tari

Il commercio cittadino sta vivendo un momento critico a causa dei cantieri che dividono la città e della crescente carenza di parcheggi, aggravata dalla chiusura del Cencione. In questo contesto, è fondamentale attivare ristori certi e considerare l’esenzione dalla Tari per le attività colpite, per alleviare il peso di queste difficoltà e sostenere l'economia locale.

Il commercio soffre i lavori che hanno spaccato in due la città. Ma soffre anche la carenza di parcheggi, acuita in maniera sensibile dalla chiusura del Cencione da due mesi. Due fattori che pesano. "Il Comune si impegni ad esentare dal pagamento della Tari per un numero di mensilità pari alla durata dei lavori gli esercizi commerciali situati nell’area da essi interessata che possano documentare una riduzione del loro volume d’affari pari o superiore al 30% rispetto agli stessi mesi delle annualità immediatamente precedenti", chiede con una mozione il Gruppo Misto. Sono i negozi che insistono fra piazza del popolo e via Conti, in modo particolare... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il commercio e i cantieri: "Servono ristori certi. Attività esentate dalla Tari"

