Il coach di Musetti | Dalla scuola tennis al Roland Garros Lorenzo e l’obiettivo Finals

(Adnkronos) – L’eccezione che conferma la regola ha portato Lorenzo Musetti alla top ten e a puntare sempre verso l’alto. Se il “meglio deve ancora venire” – come spiegato dall’azzurro dopo il successo al primo turno del Roland Garros – parte del merito è anche di Simone Tartarini, il suo storico coach. L’uomo che l’ha tirato su, prendendolo per mano a 8 anni e accompagnandolo un passo per volta nel gotha del tennis mondiale. “Lavoriamo insieme da un bel pezzo, si presentò da piccolo nella mia scuola a La Spezia e il viaggio iniziò quasi per gioco”. Tra un torneo e l’altro, in giro per l’Italia e per il mondo. 🔗 Leggi su Seriea24.it