Il Cholo all’assalto di Lautaro Martinez | offerta bomba ma in un solo caso

L’attenzione dei tifosi nerazzurri si concentra sulla finale di Champions League, ma circolano voci di mercato sorprendenti, tra cui una possibile offerta irrinunciabile per Lautaro Martinez, che potrebbe cambiare le sorti di Milano. Il “Cholo” sottrae l’assalto all’attaccante argentino: scopri i dettagli di questa bomba di mercato in un momento cruciale per l’Inter.

L’Inter è concentrata sulla finale di Champions League ma arrivano voci di mercato su allenatore e calciatori nerazzurri: la stella più luminosa può lasciare Milano (Ansa Foto) – SerieAnews Sabato 31 maggio, l’Inter di Simone Inzaghi scenderà in campo all’Allianz Arena di Monaco per affrontare il Paris Saint-Germain nella finale di Champions League. Un appuntamento storico per i nerazzurri, che cercano di riscattarsi dopo la delusione in campionato, dove lo scudetto è sfumato a favore del Napoli. La partita di sabato non sarà solo una questione di trofeo, ma anche di futuro: dopo la gara, infatti, si deciderà il futuro di diversi calciatori della rosa, ad iniziare da Simone Inzaghi tentato dall’Arabia fino al destino di Lautaro Martínez, capitano e simbolo della squadra. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Il Cholo all’assalto di Lautaro Martinez: offerta bomba ma in un solo caso

