Tommy Massara, chitarrista di 57 anni residente in Brianza, è stato vittima di un'aggressione da parte di un corriere durante un controverso cambio di merce. L'incidente, che ha visto Massara preso per i capelli e scagliato a terra, gli ha causato una lesione alla spalla destra, compromettendo gravemente la sua capacità di suonare la chitarra come un tempo.

Aggredito da un corriere per un cambio di merce non andato a buon fine, preso per i capelli e buttato a terra, subendo una lesione alla spalla destra che non gli permetterebbe più di suonare la chitarra come in passato. Presunta vittima Tommy Massara (nella foto), 57 anni, che vive in Brianza ed è musicista della band heavy metal italiana Extrema, che ha anche aperto i concerti dei Metallica e di Vasco Rossi con cui ancora collabora. Il 57enne si è costituito parte civile al processo al Tribunale di Monza che vede imputato di lesioni personali Hamza L., 40enne dipendente di una società nazionale di spedizioni... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il chitarrista aggredito dal corriere: "Problemi a suonare per le lesioni"

