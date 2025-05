Il Chelsea vince la Conference League

Il Chelsea conquista la Conference League, vincendo una emozionante finale contro il Betis Siviglia alla Tarczynski Arena di Wroclaw. I Blues trionfano per 4-1, dimostrando determinazione e talento in una stagione indimenticabile per il club britannico.

(Adnkronos) – . Nella finale disputata oggi 28 maggio alla Tarczynski Arena di Wroc?aw i Blues superano 4-1 il Betis Siviglia. Al vantaggio degli andalusi con Ezzalzouli al 9', rispondono Fernandez al 65', Jackson al 70', Sancho all'83' e Caicedo al 91'. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Il Chelsea vince la Conference League

Il Chelsea vince la Conference League! 4-1 in rimonta al Betis, Maresca porta nella storia i Blues - Il Chelsea di Enzo Maresca conquista la Conference League 2023 grazie a una straordinaria rimonta contro il Betis a Breslavia, scrivendo una pagina storica per i blues. 🔗continua a leggere

Se ne parla anche su altri siti

Chelsea-Betis: pronostici, migliori quote e scommesse per la finale di Conference League; Chi ha vinto competizioni europee per club dopo la Youth League: Christensen, Mount, Abraham, Munir, Solanke; Dove vedere la finale di Conference League: la sfida in diretta in chiaro; Betis-Chelsea, pronostico finale di Conference: il riscatto della stagione passa per i gol allo Slasqa Stadion. 🔗Ne parlano su altre fonti

Chelsea-Betis 4-1: i Blues vincono la Conference League, la squadra di Maresca trionfa in rimonta - Il Chelsea trionfa 4-1 contro il Betis e conquista la Conference League 2025. La squadra di Maresca vince in rimonta dopo essere passata in svantaggio nel primo tempo, dilagando con i suoi ... 🔗Lo riporta msn.com

Il Betis va in vantaggio e poi crolla: il Chelsea vince in rimonta la Conference League - Nella bacheca del Chelsea da questa sera possono essere esposti tutti i trofei europei: due Champions League, due Europa League, due Supercoppe europee, due Coppe delle Coppe, e da oggi anche la Confe ... 🔗Riporta msn.com

Il Betis si illude ma non basta: il Chelsea la ribalta e vince la Conference League - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗Segnala msn.com