Il Chelsea vince la Conference League e completa la bacheca Enzo Maresca in festa da allenatore

Il Chelsea conquista la Conference League battendo il Betis Siviglia 4-1 nella finale di Wroclaw, completando così una celebre bacheca europea. Un trionfo che assume un tocco italiano grazie all’entusiasta festa dell’allenatore Enzo Maresca, ex giocatore e ora protagonista da coach.

Il Chelsea ha vinto la Conference League, sconfiggendo il Betis Siviglia per 4-1 nella finale andata in scena a Wroclaw (Polonia). La formazione inglese succede così a Roma, West Ham e Olympiacos nell’albo d’oro della terza competizione europea per importanza nata nel 2021-2022. Un successo che ha un po’ di tinte italiane visto che l’allenatore è l’italiano Enzo Maresca, al suo primo trionfo da coach dopo che da giocare aveva vinto uno scudetto con la Juventus e due Coppe UEFA con il Siviglia. Il club di Stamford Bridge è diventato il primo ad aver conquistato tutte le Coppe Europee: Champions League nel 2012 e nel 2021, Europa League nel 2013 e nel 2019, Coppa delle Coppe nel 1971 e nel 1998, Supercoppa Europea nel 1998 e nel 2021. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Il Chelsea vince la Conference League e completa la bacheca. Enzo Maresca in festa da allenatore

Conference League, il Chelsea può diventare il primo club a vincere tutte e tre le coppe europee | Conference League - Il Chelsea è a un passo dalla storia: in caso di vittoria nella Conference League, potrebbe diventare il primo club a conquistare tutte e tre le coppe europee. 🔗continua a leggere

