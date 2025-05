Il Chelsea vince la Conference League! 4-1 in rimonta al Betis Maresca porta nella storia i Blues

Il Chelsea di Enzo Maresca conquista la Conference League 2023 grazie a una straordinaria rimonta contro il Betis a Breslavia, scrivendo una pagina storica per i blues. Un secondo tempo impressionante ha portato il club londinese alla vittoria, regalando ai tifosi un trionfo emozionante e memorabile.

Delirio Chelsea a Breslavia: i londinesi di Enzo Maresca, con un secondo tempo strepitoso, hanno rimontato il Betis e vinto la Conference League,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Conference League, il Chelsea può diventare il primo club a vincere tutte e tre le coppe europee | Conference League - Il Chelsea è a un passo dalla storia: in caso di vittoria nella Conference League, potrebbe diventare il primo club a conquistare tutte e tre le coppe europee. 🔗continua a leggere

Approfondimenti da altre fonti

Chelsea-Betis: pronostici, migliori quote e scommesse per la finale di Conference League; Chi ha vinto competizioni europee per club dopo la Youth League: Christensen, Mount, Abraham, Munir, Solanke; Dove vedere la finale di Conference League: la sfida in diretta in chiaro; Betis-Chelsea, pronostico finale di Conference: il riscatto della stagione passa per i gol allo Slasqa Stadion. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Chelsea-Betis 4-1: i Blues vincono la Conference League, la squadra di Maresca trionfa in rimonta - Il Chelsea trionfa 4-1 contro il Betis e conquista la Conference League 2025. La squadra di Maresca vince in rimonta dopo essere passata in svantaggio nel primo tempo, dilagando con i suoi ... 🔗Lo riporta msn.com

Betis-Chelsea 1-4: Enzo Fernandez-Jackson-Sancho-Caicedo, Blues campioni grazie a una ripresa da urlo - A Breslavia è la notte del Chelsea. I Blues conquistano la Conference League e diventano il primo club europeo della storia a essersi messo in bacheca tutti i trofei continentali possibili. Il 4-1 ... 🔗Riporta eurosport.it

Chelsea-Betis Siviglia 4-1, agli inglesi la finale di Conference League - La squadra londinese trionfa in rimonta. Nel primo tempo a segno gli spagnoli con Ezzalzouli. Nella ripresa i gol di Fernandez, Jackson e Sanchez e Caicedo ... 🔗Segnala corriere.it